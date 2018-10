Fermato il giovane che aveva ferito l’agente della Polizia Locale

Nella serata di venerdì 12 ottobre, intorno alle 18, è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale il cittadino di origine straniera che era fuggito il giorno precedente causando l’incidente a un agente di polizia locale che aveva tentato di fermarlo. Il tutto era avvenuto all’interno dell’operazione volta alla prevenzione ed al contrasto della microcriminalità. L’agente aveva riportato la frattura dell’omero.

Il fuggitivo è stato fermato venerdì sera nel parcheggio retro stazione nei pressi del binario 6. Dopo averlo fermato, gli agenti l’hanno accompagnato presso il Comando dei Carabinieri di Saronno per l’identificazione. La persona, di origine tunisina del 1997, si è dimostrato essere senza fissa dimora. Inoltre, è stato indagato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per mancanza di permesso di soggiorno.

Il Sindaco Alessandro Fagioli appena appresa la notizia si è subito “complimento” con gli agenti della Polizia Locale «perché anche in questo caso hanno dimostrato la loro grande professionalità. È importante che tutte le Istituzioni continuino a lavorare in stretta sinergia come fatto in questi anni senza mai abbassare la guardia».