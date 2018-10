Giorgio La Pira, il “sindaco santo” raccontato da Valerio Lessi

Secondo appuntamento con “I giovedì culturali in libreria” organizzati da Associazione Alcide De Gasperi, libreria Nuova Terra di Legnano e promossi dall’Associazione Italiana Centri Culturali.

Dopo la serata inaugurale di grande successo con l’ex sindacalista Carlo Pariani che ha presentato il testo autobiografico “C’era una volta l’Alfa”, il nuovo appuntamento è per giovedì 18 ottobre, alle ore 21, alla Nuova Terra in via Giolitti,14 a Legnano: da Rimini arriverà il giornalista e scrittore Valerio Lessi che presenterà “Giorgio La Pira. La fede cambia la vita e la storia” (Edizioni Paoline; pp. 224 – euro 15,00).

La serata, con ingresso libero e gratuito, sarà introdotta e condotta da Ivo Paiusco, presidente Associazione De Gasperi. «Ho avuto l’occasione e il piacere di presentare questo libro, in anteprima lo scorso agosto, durante il Meeting di Rimini – spiega Paiusco – e ho subito proposto a Peo Albini e Fiorella Roveda, gli storici soci della libreria, di portalo a Legnano perché La Pira rappresenta una figura, non solo da ammirare, ma da seguire, se vogliamo costruire il bene comune. Guardiamo la realtà, si tratta di un uomo che con quello che ha fatto nella sua vita è arrivato addirittura alle soglie della santità, una persona che non ha avuto paura di “sporcarsi” le mani con la politica. E dobbiamo dire grazie ad autori come Valerio Lessi che ancora oggi sono sulle tracce di questi uomini di fede. Lessi offre infatti un profilo biografico di uno dei protagonisti della vita del Novecento italiano, documentando la profondità e la forza della fede che lo animava in ogni sua scelta».

Il libro di Valerio Lessi è arrivato nelle librerie proprio nei giorni in cui Giorgio La Pira è diventato venerabile. Il 5 luglio, infatti, papa Francesco ha autorizzato la promulgazione dei decreti della Congregazione delle Cause dei santi, tra cui quello sulle virtù eroiche di La Pira (a destra nella foto wikipedia, con Enrico Mattei). Primo passo per il processo di beatificazione. “Nulla può essere capito di Giorgio La Pira se non è collocato sul piano della fede”. Questa la frase pronunciata da monsignor Giovanni Benelli durante l’omelia dei funerali dell’uomo che è stato docente universitario in mezzo ai giovani, uno dei padri della Costituzione italiana, deputato e sottosegretario, sindaco di Firenze attento alle attese della povera gente, instancabile fautore di un dialogo di pace fra Est e Ovest, fra Nord e Sud del mondo negli anni ancora dominati dai muri e dai blocchi.

«I giovedì culturali in libreria» si concluderanno il 15 novembre: il giornalista di Cerro Maggiore Alessandro Rizzo intervisterà lo scrittore Luca Doninelli e Gian Mario Bandera direttore Centro Teatrale Bresciano, in occasione della presentazione del libro dell’autore milanese: “Una gratitudine senza debiti. Giovanni Testori, un maestro”».