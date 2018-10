Halloween da paura al Museo dei Fossili

Qualcosa di speciale per festeggiare Halloween tra giochi, paure e animali misteriosi?

Ill Museo dei Fossili di Besano, organizza due momenti – mercoledì 31 ottobre e giovedì 1° novembre – per giocare tra fantasia e realtà, a tu per tu con animali marini e terrestri che ci hanno raggiunto da un passato lontano 240 milioni di anni. Quali terribili segreti nasconderanno i fossili del Museo?

Gli adulti possono seguire il percorso dei piccoli oppure fruire di una visita guidata loro riservata.

Questo il programma dei due momenti:

31 Ottobre, ore 20.30 “Un passato da paura”

La serata di Halloween a Besano si anima il museo accogliendo bambini e adulti.

Ingresso + visita gioco serale € 7

Famiglia 2 adulti + 2 bambini € 25

1° Novembre, ore 16: “Non avere paura”

Halloween per i piccolissimi dai 4 ai 7 anni.

Un pomeriggio speciale per leggere storie del passato e guardare animali nella pietra, senza avere paura. I bambini faranno amicizia o fuggiranno di fronte all’enorme Besanosauro? Alla fine merenda per tutti.

Ingresso + visita gioco + merenda € 10

Famiglia 2 adulti + 2 bambini € 32.

Prenotazioni sino ad esaurimento posti: museo@ comune.besano.va.it, 333.7849836

Il museo civico dei fossili di Besano ha riaperto il 1 settembre 2018 con orario il martedì e il sabato dalle 14.00 alle 17.30, la domenica orario continuato dalle 10.30 alle 17.30. Dal 1 settembre si può comunicare con il museo anche con la nuova pagina fb Museo dei Fossili di Besano, con la mail museo@comune.besano.va.it e con una nuova segreteria mobile, dedicata a tutte le informazioni e prenotazioni che risponde al numero 333.7849836

A breve sarà inoltre disponibile il programma di tutte le attività annuali del museo.