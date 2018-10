“Chi ha incastrato Peter Pan” è il titolo dello spettacolo che andrà in scena domenica 18 novembre, alle ore 15.00, sul palco dell’auditorium “L’Angolo dell’arte” in via Stazione, a Cislago. Si tratta di un vero e proprio contest di intrattenimento per tutte le età, quale rivisitazione del format televisivo omonimo, durante il quale i bambini dai 3 agli 11 anni saranno protagonisti di momenti di spettacolo, interviste e fuori programma.

L’evento è promosso dall’associazione Amici dell’Infanzia Cislago e vuole regalare un pomeriggio di divertimento alle famiglie e allo stesso tempo porre l’attenzione sull’importanza che i più piccoli rivestono nella nostra società. Inoltre lo spettacolo sarà l’occasione per raccogliere fondi da destinare ad una causa benefica.

L’ingresso è a offerta libera, ma i posti sono limitati e i biglietti vanno quindi prenotati contattando il numero 349 0921774.