Isolamento termico, privacy e protezione dal sole con TopFilm

Una delle problematiche principali di architetti e ingegneri impegnati nella fabbricazione o – più spesso – nella ristrutturazione di immobili riguarda il modo di ottimizzare le risorse energetiche, migliorare la coibentazione termica ed evitare le dispersioni di calore. Un tempo questi problemi venivano risolti tramite opere murarie costose e invasive; oggi, invece, c’è una soluzione molto più rapida, economica e discreta. Questa soluzione ha un nome: pellicole per vetri TopFilm.

Già inserita – unica azienda in Italia – nel roster degli Installatori Premium riconosciuti da Avery Dennison Hanita Coatings (il più grande produttore al mondo di materiali sensibili alla pressione per laminati), TopFilm è da anni un’azienda leader nella distribuzione e installazione di pellicole per vetri e policarbonato e nelle vernici antisolari ad alto risparmio energetico. Ed è proprio nel settore delle pellicole per vetri che l’azienda con sede a Padova – ma con una filiale anche a Milano – ha ottenuto risultati di assoluta eccellenza.

Come operiamo

Con un catalogo di oltre 70 prodotti in questo peculiare segmento di mercato, TopFilm è in grado di calibrare in maniera certosina ogni tipo di intervento, su edifici di nuova costruzione come su immobili sottoposti a ristrutturazione.

L’esigenza di applicare uno strato di pellicola sui vetri di un edificio può scaturire da problematiche di varia natura. Tra le ragioni principali che inducono i proprietari e/o gli affittuari di immobili a commissionare questo tipo di lavoro, figurano le seguenti.

Miglioramento estetico delle facciate di un edificio.

Innalzamento del livello di privacy (tramite oscuramento parziale o totale dei vetri).

Risparmio energetico tramite un migliore isolamento termico.

Protezione dall’irraggiamento del sole.

Ovviamente, tali necessità possono coesistere e presentarsi in simultanea. E altrettanto ovviamente, esse possono riguardare qualsiasi tipo di edificio: dalle abitazioni private alle strutture industriali, dagli esercizi commerciali agli uffici. TopFilm ha una soluzione su misura per ciascuna di queste categorie di immobili.

Risultati immediati

I vantaggi della metodologia di installazione TopFilm sono molteplici.

Rapidità. Ogni intervento può essere realizzato nel giro di pochi giorni (o anche poche ore in determinati casi).

Mancanza di invasività. L’installazione non prevede opere murarie, né l’evacuazione degli edifici. Questo significa che un ufficio o un esercizio commerciale non sono obbligati a sospendere le attività – e dunque a rinunciare a un potenziale guadagno – durante i lavori.

Miglioramento della privacy. Grazie ai prodotti dedicati all’uopo del catalogo TopFilm, qualsiasi vetro manterrà la sua funzione di apertura verso l’esterno pur proteggendo l’interno da sguardi indiscreti. Detto in altre parole: si potrà guardare fuori senza che qualcuno guardi dentro. E tutto questo senza ricorrere a tende o serrande.

Maggiore isolamento acustico. Finalmente gli occupanti di un ambiente avranno ampia facoltà di scegliere autonomamente il microclima dello stesso. Niente più dispersioni di calore, sia d’estate che d’inverno.

Riduzione dell’irraggiamento solare. L’eccessiva intensità della luce solare non sarà più un problema grazie ai prodotti TopFilm. I quali, oltre ad attenuare la potenza dei raggi solari, elimineranno del tutto le frequenze più pericolose per la pelle e gli occhi umani.

Se sei interessato a conoscere più da vicino i prodotti TopFilm, guarda i video del canale Youtube e l’intervista al titolare dell’azienda.