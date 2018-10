In scena la polenta che non ti aspetti

Se vi immaginate la polenta come un piatto ripetitivo e banale, un anonimo contorno per dei “veri piatti” come gli spezzatini, il corso Tigros di mercoledì 24 ottobre è fatto per ricredervi, con ben 4 piatti a base di farina di mais – anzi di vera e proparia polenta – dove l’ingrediente è l’assoluto protagonista in maniera ogni volta diversa.

A fare il miracolo, al ristorante Buongusto di Busto Arsizio, uno dei re dei corsi Tigros: Davide Brovelli, qui chiamato a dare un volto nuovo a un prodotto antico.

Brovelli è il patron dello storico, e famosissimo, “Il Sole di Ranco” situato in uno degli scorci più belli del lago Maggiore, aperto da 180 anni e sempre sulla bocca di tutti per ben 5 generazioni con cinque tocchi differenti, ognuno ben distinto dal suo predecessore, ma comunque strettamente legato ai prodotti, ai profumi e alle tradizioni locali. Negli anni ha aperto anche locali a milano e Castelletto Ticino, ed è uno degli “expert” della storica rivista “La Cucina italiana”.

Il punto di partenza è uno solo: è il mix di farina di mais, acqua e sale che crea, in 45-50 minuti di cottura, il tipico prodotto del nord italia. Ma poi…

LE RICETTE

Brovelli e la polenta

Partire, come antipasto, dalla Polenta e gorgonzola sembra l’idea più banale del mondo: ma già questa ricetta, passata dalle mani di Brovelli, cambia completamente aspetto: innanzitutto perchè la polenta è in una forma di crema (la proporzione, per 4 persone, è di 80 grammi di polenta per 700 grammi di acqua), poi perchè il gorgonzola viene servito col sac a poche: anche perchè si tratta di un misto di gorgonzola e ricotta in parti uguali (200grammi a testa) infine, perchè sopra il gorgonzola in crema si serve la spuma di latte – si proprio quella del cappuccino, realizzata scaldando il latte a 50 gradi («se è troppo fredda non monta») e frullandolo per qualche minuto con il minipimer – e la si decora con chips al forno di polenta e tronchetti di liquirizia grattuggiati.

Il secondo è un classico della cucina marina del nord: Polpetti all’ubriaca con polenta. In questo caso, la ricetta di Brovelli non si discosta dalla tradizione: si prepara la polenta classicamente, facendo bollire l’acqua salata, aggiungendo la polenta a pioggia e cuoecendola continuando a mescolare.

Intanto, si lavano i polpetti eliminando la bocca ed eventuali impurità sotto l’acqua corrente, li si asciugano e li si mettono in un padella con dell’olio.

Salare, pepare e farli rosolare, poi bagnarli con del vino bianco e sfumare, e infine aggiungere i pelati a pezzettini, il basilico ed il peperoncino. Coprire con un coperchio in modo da far creare del vapore all’interno della pentola e poi cucinarli a fuoco lento per due ore circa, mescolando di tanto in tanto per non far attaccare sul fondo. Quando sarà quasi a fine cottura tritare il prezzemolo e l’aglio poi servire con la polenta. Nel corso, ha introdotto per quest’ultimo passaggio una variante: friggere delle foglie di basilico e posarle sopra. Inutile dire che erano buonissime.

Non è mancato nenmeno il dolce, in questo tripudio di farina di mais: la classica sbrisolona, fatta di zucchero, burro, farina di mais per polenta, mandorle con la pelle, noci, nocciole, farina, tuorli d’uovo e grappa bianca.

Per realizzarla, tritare la maggior parte delle mandorle, le nocciole e le noci con lo zucchero, miscelare le farine e impastarle con il burro, poi incorporare i tuorli e la grappa. Lasciare riposare il composto almeno mezzora, metterlo poi in uno stampo o in degli stampini e cospargerli con le mandorle intere rimaste. Cuocere per 22 minuti a 150° C.