La Uyba arriva quarta nel Memorial Ferrari

Si conclude con il quarto posto il Memorial Ferrari di Novara per la Unet E-Work Busto che perde per 2-3 (25-19, 25-19, 23-25, 18-25, 9-15) contro il Saugella Team Monza di coach Falasca, facendosi rimontare dopo il 2-0 iniziale.

Nella metà campo biancorossa di fanno vedere Grobelna (per lei 17 a tabellino), Gennari (16) ed Herbots (14). Fatali per le biancorosse gli attacchi di una scatenata Horthmann (32 punti) e Bianchini (18), mentre l’ingresso in campo di Partenio (17 a tabellino) ha complicato ulteriormente la situazione.

Sugli spalti preseti come sempre gli Amici delle Farfalle, che però questa volta non hanno potuto introdurre tamburi, megafoni, striscioni o bandiere, a causa del divieto imposto dalla questura di Novara, ma che come al solito hanno fatto sentire la propria voce (si spera ora che la situazione cambi per l’inizio del campionato visto che la tifoseria del mondo pallavolo, è una tifoseria pulita e allegra, capace di far festa insieme a quella avversaria e difficilmente protagonista di episodi a carattere negativo).

Ad aggiudicarsi il Memorial è la Zanetti Bergamo, che ha avuto la meglio in finale sulle padrone di casa della Igor Gorgonzola Novara. Per la UYBA appuntamento domenica 28 ottobre, alle ore 17, proprio sul campo del PalaNorda di Bergamo, per il fischio di inizio del Campionato 2018/2019.

Il tabellino

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 2-3 (25-19, 25-19, 23-25, 18-25, 9-15)

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani 2, Peruzzo 2, Herbots 14, Grobelna 17, Gennari 16, Cumino, Orro 1, Leonardi (L), Bonifacio 11, Berti 10, Botezat 1. All. Mencarelli.

Saugella Team Monza: Tomamsin, Arcangeli (L), Partenio 17, Balboni 3, Devetag 9, Begic 1, Orthmann 32, Facchinetti 4, Bianchini 18, Bonvicini ne, Bianchi, Melandri. All. Falasca

Note. Busto: Battute vincenti 5, errori 8, muri 10 (di cui 5 Bonificacio). Monza: battute vincenti 5, errori 13, muri 10