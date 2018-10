La Vergiatese vince lo scontro diretto

Quinta giornata di campionato per i dilettanti, con Promozione e Prima Categoria che iniziano a delineare le graduatorie. Guidano i rispettivi campionati la Vergiatese, che vince il big match di giornata, e Cas Sacconago.

PROMOZIONE

Copertina di giornata per la Vergiatese, che vince 3-1 sul campo del Cob 91 e rimane da sola in vetta. Secondo posto per il Muggiò grazie all’1-0 sul Gavirate, mentre vince e convince la Guanzatese, che rifila un pesante 5-0 all’Uboldese. Piani alti anche per la Besnatese che porta a casa tre punti da Fagnano (1-0 il finale). Cinquina anche per il Morazzone sull’Fbc Saronno (5-1), termina senza reti tra Meda e Olimpia, la Rhodense batte 2-1 la Base 96.

CLASSIFICA: Vergiatese 13; Muggiò 12; Guanzatese, Cob 91, Besnatese 10; Base 96, Morazzone, Rhodense 9; Olimpia 8; Fbc Saronno, Gavirate, Lentatese 6; Meda 4; Uboldese 3; Fagnano 1; Universal Solaro 0.

PRIMA CATEGORIA

Il Cas Sacconago espunga 4-1 il campo dell’Antoniana e rimane solitario al comando del Girone A. Alle sue spalle il Cantello Belfortese che regola 1-0 la Solbiatese Insubria, relegata in terza piazza con Vanzaghellese, 1-1 con il Tradate, e Aurora Cantalupo, che passa 2-0 a Gorla Maggiore agganciandolo in classifica. La Valceresio impatta 2-2 a Brebbia, il Tre Valli cade 1-0 a Legnano contro la Folgore mentre l’Ispra va a valanga (7-3) a Luino. Pareggio 1-1 tra Arsaghese e San Marco.