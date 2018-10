Lorenzo Bovitutti, un gallaratese alla Cappella Musicale della Regina Elisabetta

Un gallaratese entra alla celebre Chapelle Musicale Reine Elisabeth, la più alta istituzione musicale del Belgio: si tratta di Lorenzo Bovitutti, 25enne già da alcuni anni considerato tra i migliori musicisti gallaratesi d’origine, entrato a settembre 2018 in residenza sotto la direzione di Louis Lortie et Avedis Kouyoumdjian.

Nato nel 1993 “dans les environs de Milan” – come si legge sul sito della Chapelle Musicale Reine Elisabeth – Bovitutti è stato allievo di Maria Grazia Bellocchio presso l’Issm “G.Donizetti” di Bergamo, nel 2016 si è diplomato sotto la preziosa guida di Roberto Plano con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, dopo aver studiato con lui nei Conservatori di Gallarate, Vicenza ed Alessandria. Ha partecipato alle Masterclass di Benedetto Lupo, Roberto Prosseda, Riccardo Zadra e Giovanni Bellucci.

È stato premiato nei Concorsi di Treviglio, Varese, Lissone, Cortemilia, Albenga, Asti, Treviso, Milano, Piove di Sacco, Gallarate, ed ha ottenuto i Primi Premi Assoluti dei Concorsi di Cassano Magnago, Bellagio, Cuneo, Gallarate. Oltre alle tante esibizioni in Italia, ha suonato inoltre in Argentina, ospite del “Festival Internacionàl Iguazù en Concierto 2014”, e in Lituania, per il festival “Vivace Vilnius 2016”

Nella biografia pubblicata sul sito della Cappella Musicale (fondata nel 1939, oggi con sede a Waterloo e orientata all’alta formazione), Bovitutti viene definito anche “appassionato lettore, fortemente influenzato dalle opere di Epitteto, Dostoijevski e Ken Wilber.