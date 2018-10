Mazza da biliardo in macchina, denunciato

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della stazione di Malnate hanno denunciato allaprocura della Repubblica un 23enne di Azzate poiché ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

In particolare i militari dell’arma procedevano al controllo del soggetto mentre transitava in via Karl Marx alla guida della propria autovettura Ford Fiesta.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di una mazza da biliardo con impugnatura e legno modificati, della quale non era in grado di giustificare nel porto.