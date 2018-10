Una mostra per conoscere le nuove destre

Domenica 7 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 a Uboldo, all’angolo fra via San Martino e via per Origgio (di fronte alla Biblioteca civica) Uboldo Civica allestirà un gazebo per esporre una mostra “sulle nuove destre estreme”.

La mostra è curata dall’“osservatorio democratico sulle nuove destre” con la collaborazione della sezione ANPI di Saronno e, attraverso alcuni cartelloni, ripercorre le origini di tali movimenti, alcune delle vicende più significative che li hanno visti coinvolti, ed infine, la distorsione dei valori su cui queste “nuove” realtà delle destre estreme si fondano.