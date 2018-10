Oltre duemila persone controllata in una settimana dalla Polfer

2.269 le persone identificate, di queste, 834 gli stranieri di cui 15 irregolari; 72 sono invece i minori, di cui 15 gli stranieri. 53 le contravvenzioni elevate, di cui 31 ai sensi del d.p.r. 753/80, 2 gli arresti, 78 denunce in stato di libertà, 549 il numero delle pattuglie in stazione, 326 i treni scortati. Questo il lavoro della Polizia Ferroviaria in Lombardia, durante la scorsa settimana.

È marocchino, il 37 enne arrestato presso la Stazione di Milano Centrale. La pattuglia Polfer ha notato la presenza dello straniero tra bagagli di non sua proprietà. Con fare sospetto l’uomo, si è soffermato vicino ad una donna che, per acquistare il biglietto, ha lasciato la sua borsa sul sedile. Ghiotta è stata l’occasione per lui. Ha infilato le mani nella borsa della malcapitata ed ha estratto il cellulare. Gli agenti della Polfer hanno visto tutto e, dopo una breve fuga, è stato raggiunto dalla pattuglia e arrestato; il cellulare è stato restituito alla donna ancora ignara del furto subito.