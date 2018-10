Pito e Nik «al kartodromo corriamo per voi»

Fra Busto Arsizio e Gallarate, esiste dal 1972 una impresa di grande importanza per il traffico intermodale, la Hupac Spa, per trasporti di container su rotaia con diverse sedi in Italia ed in Europa. A guidare il gruppo, l’amministratore delegato Piero Solcà, Roberto Paciaroni (direttore amministrativo), Andrea Castino (direttore di produzione).

La logica del gruppo, quella di lavorare tanto, ma anche di pensare di intrattenere rapporti solidali con i propri dipendenti (220), così ieri pomeriggio, il momento di tributare un ricordo affettivo per due colleghi scomparsi prematuramente, Luigi (Pito) Cattaneo e Nicola “ Nick” Lo Polito. Per il primo, già il 2° memorial, mentre per il secondo già la 5^ edizione.

Teatro dei memorial il Kartodromo Big Kart di Rozzano.

Un confronto serrato in pista, ma anche l’input per dare larga eco all’iniziativa dell’azienda che si è fatta carico di tutta la cerimonia con relativa premiazione e conviviale serale. Molta emozione nei ricordi dei familiari dei colleghi scomparsi.

«Un appuntamento che sarà ripetuto negli anni a venire-hanno affermato i dirigenti guida, Roberto Paciaroni, Andrea Castino e l’ex A.D. Francesco Crivelli, poiché il percorso intrapreso è fra i più virtuosi e contribuirà a rinsaldare il rapporto di amicizia fra azienda e lavoratori».

Con il coordinamento organizzativo di Cosimo Lamberti, Edoardo Vezzi e Claudio Iacoviello sono stati ben 12 i team impegnati nel circuito di Rozzano, con un totale di 36 corridori, con la seguente graduatoria finale: 1° posto; Pollo Racing Team ; 2° Flat Out Team; 3° Articolo 9; ed a seguire, Rayon Racing, Big Race, Turbo Matti Team, Brimaio Racing, Rocco Racing,Wild Whells Team, Crash Team, Ac/Dc Team, The Three Wheels. Il giro più veloce e’ stato di Rayon Racing con 0.44.788.

(a cura di Carmelo di Marco)