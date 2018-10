Premiati gli studenti meritevoli

Sabato 20 ottobre 2018, al Civico Museo Parisi-Valle di Maccagno con Pino e Veddasca, si è svolta la consegna delle borse di studio agli alunni più meritevoli dell’anno scolastico 2017-2018.

Per il secondo anno consecutivo il sindaco Fabio Passera, insieme con i colleghi dell’Amministrazione Comunale, ha voluto premiare l’impegno di tanti ragazzi che sono un vero e proprio esempio per tutta la comunità.

La cerimonia si è aperta con la consegna della fascia al nuovo Sindaco del C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi) Mattia Giribaldi, alunno della classe quinta della maestra Orietta Vanni. L’elezione, ricordiamo, è avvenuta lo scorso 5 ottobre nella Scuola Primaria di Maccagno.

I precedenti Sindaci del CCR sono stati Andrea Fiorot e Agnese Coppi. Un ruolo importante, ha spiegato il Sindaco al suo giovane collega, perché fondamentali sono il contributo e le proposte dei ragazzi agli adulti, per migliorare la scuola e il nostro Comune.

Affiancato da Mattia e dalla Consigliera Comunale delegata ai Servizi Scolastici, Ines

Antoninetti, il Sindaco Fabio Passera ha quindi letto i nomi dei ragazzi che si sono meritati la borsa di studio. Venti in tutto le domande arrivate in Comune dall’apertura del bando di partecipazione, a fine luglio 2018.

Ecco i nomi dei vincitori: per la Scuola Primaria (che ha visto coinvolte le classi quarta e quinta), Alice Comandini si è aggiudicata il premio; a lei è stata consegnata una busta con 500 euro. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, Emma Rita Galimberti ha ricevuto la somma di 700 euro. Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, i riconoscimenti sono stati suddivisi uno per le classi prima, seconda e terza, l’altro per le classi quarta e quinta, vinti rispettivamente da Pierre Nicola Gatto (800 Euro) e da Elisa Fiorio (1.000 Euro).

Accanto a tutti questi ragazzi, il sindaco ha voluto chiamare anche quelli che, pur non avendo vinto, si sono comunque distinti per gli ottimi voti. Tanti volti emozionati e sorridenti, non solo tra i giovani protagonisti ma anche tra i loro familiari. Convinti che i genitori hanno un ruolo molto importante nel profitto scolastico dei propri figli.

«Per la nostra Amministrazione Comunale la scuola è, insieme al Sociale, la missione più grande che ci sentiamo di assumere davanti ai nostri concittadini», dice il Sindaco Fabio Passera.

«E ora che questo quinquennio amministrativo sta volgendo al termine, ripenso a quali e quante iniziative abbiamo messo in campo per rendere sempre migliore l’offerta formativa della nostra scuola dell’obbligo. Orgoglioso di quanto abbiamo fatto, certo che – guardando al futuro – non potremo che fare ancora meglio».