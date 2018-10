I Rajas presentano il nuovo disco live alla coop San Martino

Un concerto Live al Circolo Culturale Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno.

Sabato 13 ottobre alle ore 21:15 la Sala del Circolo in via Mazzini,16 ospiterà, in un concerto live, i“Rajas” .

I Rajas inizieranno a Ferno presso la Cooperativa San Martino il tour di presentazione del loro nuovo lavoro “Nuove intersezioni”. I Rajas sono attivi dal 1997 e propongono un suono che unisce le sonorità rock e strumenti della tradizione celtica, come ghironda, l’arpa celtica, il dulcimer, il banjo, il cuatro, il cavaquinho.