Seconda Categoria, cambi al vertice

Avvicendamenti e agganci nei piani alti della Seconda Categoria, sia nel girone varesino, sia in quello del sud della provincia. In Terza frena la Pro Cittiglio, ma rimane al comando.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Crennese Gallaratese e Bienate Magnago sono le nuove capoliste del Girone. I gallaratesi battono 5-0 l’Airoldi, mentre i bienatesi passano 4-1 ad Arnate. A subire il sorpasso è l’Olgiatree che viene sconfitta 1-0 in casa dalla Nuova Fiamme Oro Ferno. Vittorie esterne anche per il Beata Giuliana, 3-0 a Borsano, e per il Gorla Minore, 6-0 sul campo della Kolbe. Fa valere il fattore campo la Rescaldinese con il 3-0 sul Samarate, mentre termina 2-2 la sfida tra Lonate Pozzolo e Pro Juventute.

CLASSIFICA: Crennese Gallaratese, Bienate Magnago 15; Nuova Fiamme Oro Ferno, Olgiatese 13; Pro Juventute, Lonate Pozzolo, Beata Giuliana 11; Borsanese 10; Gorla Minore, Rescaldinese 7; Airoldi 5; Arnate 4; Virtus Cantalupo, Canegrate 3; Samarate, Kolbe 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il San Michele impatta 1-1 a Caravate e viene raggiunto in vetta dal Lonate Ceppino, che passa 4-1 sul Sumirago. Perde la Cuassase 2-1 in casa della Calcinatese, mentre il Bosto fa 3-3 sul campo della Sommese. Vittorie casalinghe per il Buguggiate, 3-1 sulla Lavena Tresiana, e per il Ceresium Bisustum, 2-1 sull’Aurora Induno. Largo successo per il Laveno Mombello, 5-2 ad Albizzate contro il San Luigi, termina in parità la sfida tra Ternatese e Cairate: 2-2 il finale.

CLASSIFICA: San Michele, Lonate Ceppino 14; Cuassese 13; Laveno Mombello 12; Bosto, Calcinatese 11; Caravate, Buguggiate 9; Ceresium Bisustum 8, Cairate 7; Ternatese, Sommese, San Luigi 5; Lavena Tresiana 4; Aurora Induno 2; Sumirago 1.

TERZA CATEGORIA

L’inedito scontro di vertice tra Pro Cittiglio e Eagles termina 1-1 con i cittigliesi che rimangono al primo posto. Accorciano il Coarezza, che supera 1-0 il Casbeno, e la France Sport che regola 5-0 la Casport. Il Rancio surclassa 5-2 la Malnatese, la Jeraghese batte 3-1 l’Angerese e il Fulcro Travedona batte 2-0 il Don Bosco. Pareggio 1-1 Tra Casmo e Cuvio, il Molde fa il suo primo punto in campionato pareggiando 2-2 sul campo dell’Olona.