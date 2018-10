Tre incontri per “fare amicizia con la morte”

La morte è un tema estremamente delicato, ma con il quale tutti, prima o poi, dobbiamo confrontarci.

Proprio per questo motivo le Onoranze Funebri Lucchetta hanno organizzato una serie di tre incontri dal titolo “fare amicizia con la morte”.

Come si legge sulla pagina Facebook dell’impresa malnatese, “La morte è un evento con il quale, prima o poi, siamo chiamati a confrontarci.

Tuttavia, seppur concettualmente consapevoli, quando la morte investe un conoscente o, ancor più, un famigliare, in genere, il nostro atteggiamento è quello del rifiuto, oltre che del dolore e la nostra vita ne risente.

Il lutto necessita, quindi, di essere affrontato, elaborato e, auspicabilmente, superato.

Per parte nostra, operatori nel settore, non potendoci ritenere estranei alla sofferenza dei dolenti, in un’ottica di assistenza, di conforto e di sostegno, ci siamo fatti promotori di questo ciclo di incontri in occasione dei quali professionisti esperti e qualificati ci offriranno utili indicazioni e ogni valida strategia volta a vivere e ad affrontare il lutto nel miglior modo possibile.”

I tre incontri si terranno venerdì 9, 16 e 23 novembre alle ore 20.30 all’aula magna delle scuole medie.