Un anno di Storie sotto coperta

Domenica 7 ottobre la libreria Sotto Coperta di via Mazzini 5 festeggia il suo primo compleanno con un’apertura straordinaria dedicata ai piccoli lettori e le loro famiglie.

L’evento inizierà alle ore 10 e prevede l’esposizione di alcune delle opere realizzate dai bambini durante i laboratori promossi in in questo primo anno di attività, da ammirare gustando un piccolo rinfresco.

Da settimana prossima riprendono poi gli appuntamenti pomeridiani con le letture animate gratuite a cura dei librai: martedì pomeriggio alle ore 17 tocca al draghetto “Zog”, nato dalla fantasia degli autori del Gruffalò, Axel Scheffler e Julia Donaldson e adatto a bambini di ogni età. E giovedì 11 ottobre, stesso posto, stessa ora e stessi autori, a Storie Sotto Coperta si racconta l’avventura de “Il topo brigante”.

Eventi a ingresso gratuito.