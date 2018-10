Una domenica da “elettrosensibili”

In occasione della XV giornata abrigliasciolta, domenica 7 ottobre alle 17 sarà presente il presidente nazionale dell’Associazione elettrosensibili (www.elettrosensibili.it), Paolo Orio.

Orio sarà a Varese a relazionare sullo stato dell’arte dell’emergenza elettrosmog, dopo l’appello per la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, sottoscritto anche dal comitato varesino “Drizza le antenne”, tra l’altro durante l’asta in corso per il 5G.

«Dal momento che l’ultimo incontro pubblico a Varese si è tenuto il 13 dicembre 2013 ed è sempre più raro trovare momenti di riflessione e confronto sul tema, controverso solo all’apparenza, vi invitiamo a cogliere l’opportunità di incontrare un esperto che lavora sul campo da lungo tempo, oltre a presiedere una delle organizzazioni più attive a livello nazionale» spiega “l’anima” del comitato Ombretta Diaferia.

L’incontro sarà nell’ambito della nostop abrigliasciolta che si svolgerà dalle 10 alle 19:30 con esposizione diffusa. Il programma completo sarà sul sito www.abrigliasciolta.it