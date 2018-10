Uno stage con la campionessa Vanessa Ferrari

Un sabato pomeriggio diverso quello che si vivrà al Centro Sportivo di Via Lombardia a Sesto Calende il prossimo 13 ottobre, perché grazie all’impegno della Sesto 76 Lisanza sezione Ginnastica Artistica, sarà ospite per uno stage la campionessa Vanessa Ferrari.



Un momento importante che vive in pieno l’entusiasmo che si respira in vista di un anno, quello del Comune Europeo dello Sport, colmo di iniziative e momenti sportivi tutti da vivere.

Questa iniziativa dimostra quanto sia diventata importante la Ginnastica a Sesto Calende e quanto sia meritevole il lavoro di tutta la Società sportiva, partendo dalla Presidente Paola Ravaldini passando dalla responsabile della sezione Marika Sanneris e da tutti i collaboratori e atleti.

“Credo sia doveroso un ringraziamento particolare a chi ha voluto fortemente e organizzato con deterninazione questa iniziativa, perché ancora una volta lo Sport Sestese potrà vivere un momento magico, come magici sono gli spettacoli che tutti gli anni la Sesto 76 sa mettere in scena e che sono certo farà per la cerimonia d’apertura per l’anno del titolo il 13 di gennaio” commenta il Consigliere delegato allo Sport Simone Pintori e concludendo sottolinea “avere la possibilità di avere nelle nostre strutture una campionessa del calibro di Vanessa Ferrari è per tutti noi motivo d’orgoglio…Grazie mille Sesto 76”.