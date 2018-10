Come utilizzare il geoportale della Regione

La Comunità Montana valli del Verbano in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie organizza un incontro tecnico per il corretto utilizzo del geoportale della Regione Lombardia rivolto a tutti gli addetti al settore agricolo-forestale e a chiunque in genere effettua tagli boschivi.

L’incontro a carattere pratico nasce dall’esigenza di risolvere alcune problematiche riscontrate nell’inserimento dei dati cartografici e catastali in occasione della presentazione delle Istanze di taglio, l’incontro si svolgerà il giorno venerdì 16 novembre 2018 alle ore 20.30 presso la vecchia sede della Comunità Montana in via Collodi , 4 a Luino e avrà una durata di circa due ore.

La partecipazione è a titolo gratuito .

Per qualsiasi informazione si prega di contattare il Settore Agricoltura e Foreste – tel. 0332/505001 – int. 0-132 o direttamente al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica – tel. 335/8714189. Sarà possibile scaricare il modulo di partecipazione sul sito della Comunità Montana Valli del Verbano: http://www. vallidelverbano.va.it/news-in- evidenza/1272-incontro- tecnico-sull-uso-del- geoportale-della-regione- lombardia