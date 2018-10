Villa Sant’Uberto, magica cornice per il giorno del vostro sì

Da un antico cascinale lombardo dei primi del ‘900, immerso nel verde del Parco Alto Milanese, sorge Villa Sant’Uberto, il luogo perfetto per concedersi momenti di relax in assoluta riservatezza; un’oasi lontana dal caos cittadino, in armonia con la natura che la circonda, magica cornice per il giorno del vostro Sì.

Galleria fotografica Villa Sant'Uberto 4 di 22

Gli spazi possono adattarsi ad ogni esigenza, offrendo la possibilità di personalizzare tutto, dalla disposizione degli arredi al menù; inoltre, durante la stagione estiva è possibile richiedere gli allestimenti a bordo piscina.

I vostri cani saranno i benvenuti in quanto la struttura prevede spazi attrezzati e personale qualificato per la loro cura e il loro divertimento.

Venite a scoprire gratuitamente Villa Sant’Uberto in occasione dell’esclusiva apertura dedicata agli Sposi in programma per domenica 11 novembre 2018 dalle 15.00 alle 18.30. Durante l’evento potrete conoscere i migliori operatori del mondo wedding, selzionati per voi da CRC Event Solutions.

Scarica qui l’invito per l’ingresso gratuito.