In 750 al palazzetto per il pranzo di festa dell’Anffas

Erano in 750 al pranzo organizzato al palazzetto dello Sport di Varese domenica 18 novembre per la festa di compleanno di Anffas Varese: la grande associazione di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità intellettiva o relazionale che dal 1978 lavora nella città per aiutare le persone con disabilità.

Leggi anche Varese - Anffas Varese compie 40 anni e fa festa al palazzetto

Il programma della giornata prevede oltre al pranzo, musica, intrattenimenti e sorprese per gli invitati che “A vario titolo hanno scritto, stanno scrivendo e scriveranno la storia di Anffas Varese e di Fondazione Piatti”.

ANFFAS VARESE, GENITORI IN PRIMA LINEA DA 40 ANNI

Anfass Varese è nata dall’idea di una coppia di genitori che dovevano affrontare la difficoltosa vita con un figlio disabile: Renato Piatti e Cesarina del Vecchio. Nel 1978 Italo Braga, Renato Piatti e Fioretta Peronaci Schifano, assieme ad altri genitori di persone con disabilità, davano vita nel 1978 ad Anffas Varese, cominciando proprio dall’integrazione scolastica.

Da allora l’associazione varesina non si è più fermata, malgrado la prematura scomparsa di Renato Piatti (sostituito in sua memoria da sua moglie, che ancora oggi è uno dei motori della Fondazione renato Piatti, che gestisce le strutture dell’associazione), impegnandosi sempre in nome degli interessi superiori delle persone con disabilità intellettiva o relazionale e di altre fragilità.