Si intitola “Anime Affini”, il terzo singolo del rapper varesotto Ais Gallo alias Christian Gallina estratto dell’EP “Bipolare”, in uscita il 26 novembre. Le canzoni nascono quando le cose finiscono: vale per tutto, soprattutto per le storie d’amore, non importa se siano reali o mentali. Realizzato da Epic Studio, il video racconta -attraverso i colori- la storia di due anime affini che non devono per forza stare insieme. Non si tratta di amore non corrisposto, ma di due opposti che non si amano, pur sapendo di essere uguali.

Christian Gallina, in arte Ais Gallo, è un rapper classe ’92 cresciuto in provincia di Varese. Nel 2014 pubblica “Maschere Mixtape Vol.1”, insieme al video ufficiale “Ecco il mio volto”. Uno sfogo silenzioso, grezzo ma di cuore. Torna a fine 2017, con il singolo “Tutto a posto?” che racconta dei quasi tre anni di ricerca personale, lontano dalle scene. Nell’autunno 2018 è prevista l’uscita del suo primo EP, anticipata dalla pubblicazione di tre video ufficiali, “Bipolare”, “Calcutta” e “Anime Affini”.