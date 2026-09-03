Bellucci contro Fritz, la sfida sul campo centrale degli US Open

Non poteva avere cornice più affascinante il match del secondo turno degli US Open di tennis che vedrà impegnato Mattia Bellucci contro uno dei beniamini del pubblico statunitense, il californiano Taylor Fritz.

La presenza del numero 10 del mondo, americano, ha convinto infatti gli organizzatori a programmare l’incontro sul campo centrale di Flushing Meadows, ovvero l’Arthur Ashe Stadium, arena inaugurata nel 1997 che, con i suoi 24mila posti a sedere, è la più grande del mondo per quanto riguarda il tennis. (foto: Wikipedia)

Fritz-Bellucci sarà il secondo incontro di giovedì 3 settembre sul centrale di New York, preceduto alle 11,30 locali (le 17,30 italiane) dal match femminile tra la giapponese Naomi Osaka e la ceca Katerina Siniakova. Il match tra il mancino di Castellanza e il giocatore californiano (finalista US Open 2024 quando venne battuto da Sinner) non inizierà prima delle 18,40 ma naturalmente dipenderà dall’andamento della partita precedente.

Per Bellucci sarà un ritorno sul cemento dell’Arthur Ashe: lo scorso anno, sempre al secondo turno, Mattia calcò il campo centrale per affrontare nientemeno che Carlos Alcaraz. Lo spagnolo vinse rapidamente lasciando appena quattro game all’azzurro (6-1; 6-0; 6-3) e pochi giorni dopo conquistò il titolo perdendo un solo set in tutto il torneo, in finale contro Sinner.

Fritz è certamente giocatore di altissimo livello ma un paio di gradini al di sotto di quell’Alcaraz; inoltre l’unico confronto tra l’americano e Bellucci, disputatosi quest’anno sull’erba a Stoccarda, ha premiato Fritz di stretta misura. Vedremo quindi se Mattia – già saldato nel 2025 lo scotto di giocare su quel campo – riuscirà a tenere testa all’idolo di casa.

«Sono contento della vittoria e di aver disputato un primo turno molto solido – ha detto Bellucci a SuperTennisTV dopo il successo su Piros al primo turno – Mi sento bene fisicamente e ho retto bene nonostante fosse molto umido. Per me è importante restare concentrato su me stesso, su fare il mio fino alla fine e cercare di vincere la partita».

Sul match del secondo turno, Mattia spiega: «Contro Fritz ho già giocato a Stoccarda ma è un avversario incredibile e in Germania avevo dovuto fare una prestazione eccellente per andare vicino alla vittoria. Ora sono contento di essermi meritato questa partita dopo l’infortunio di Wimbledon da cui sono rientrato velocemente».

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