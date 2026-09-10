Castellanzese in casa del Lentigione per confermarsi

Il 3-1 contro il Pontedera, segnato dalla tripletta di Valmori, ha fatto iniziare il campionato nella maniera migliore. Per la seconda giornata la Castellanzese affronterà in anticipo (sabato 12 settembre ore 15) la trasferta in casa del Lentigione, un’altra formazione che ha iniziato il campionato con una vittoria, 3-2 in casa della Pro Sesto.

Per la squadra di mister Francesco Bolzoni c’è tanta voglia di confermare le buone cose mostrate all’esordio. Oltre alla vittoria, infatti, contro il Pontedera è piaciuta la prestazione di Chessa e compagni.

Quella di Lentigione – frazione di Brescello, in Emilia – sarà una prova importante per la Castellanzese, contro un avversario di grande livello che ambisce a un campionato di alta classifica.

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