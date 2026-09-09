Incidente sull’A8 tra Busto Arsizio e Castellanza, code verso Milano

Un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 settembre ha provocato code e rallentamenti sull’A8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Castellanza, in direzione Milano.

L’allarme è scattato alle 18.43. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una donna di 28 anni e una bambina di 3 anni.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale. La missione di soccorso è proseguita in codice verde.

Le maggiori ripercussioni si sono registrate sulla circolazione: in direzione Milano si sono formati fino a tre chilometri di coda, con traffico rallentato nel tratto interessato.