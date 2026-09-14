Val Grande, trovato morto il fungiatt disperso all’alpe Lut di Premosello Chiovenda

Si è concluso tragicamente l’allarme scattato questa mattina, lunedì 14 settembre, per il mancato rientro di un uomo dalla baita all’alpe Lut, sopra Colloro, nel territorio della Val Grande. Il disperso è stato trovato senza vita dalle squadre di soccorso.

Si tratta di Roberto Bertani, classe 1962, di Premosello Chiovenda. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era uscito dalla baita per un rapido giro alla ricerca di funghi ed è precipitato in un dirupo. La caduta gli è stata fatale.

L’allarme era stato raccolto in mattinata dalla stazione di Villa del Soccorso alpino, attivata proprio per il mancato rientro. Per le ricerche erano stati mobilitati gli uomini del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), il Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf), i vigili del fuoco e i carabinieri forestali, impegnati in un’area montana impervia e boschiva.

Sul posto sono intervenute le squadre per il recupero della salma.

(foto archivio)