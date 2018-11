Bambini al governo della città, per un giorno

Una giornata speciale quella di giovedì 29 novembre a Palazzo Estense: per tutto il pomeriggio il governo della città è stato affidato ai piccoli alunni della scuola elementare Canetta di Sant’Ambrogio.

I giovani cittadini sono stati accolti dal sindaco Davide Galimberti, che ha messo a loro disposizione il suo ufficio e ha tenuto con loro dei momenti di confronto in sala Giunta e in sala Matrimoni.

Un’esperienza di vita amministrativa e di democrazia diretta e partecipata in cui gli alunni sono stati guidati dalle maestre Emanuela Ceccon e Laura Dalla Fiore.