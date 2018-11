Cambi in panchina per Legnano e Busto 81

Domenica nera per gli allenatori. Tra Eccellenza e Promozione saltano tre panchine.

In Eccellenza hanno deciso di cambiare guida due squadre di vertice. Il pareggio senza reti contro la Sestese è costato il posto a Danilo Tricarico al Busto 81. Tricarico è stato grande protagonista della scalata dei bustocchi negli ultimi anni e non gli sono bastati i 20 punti con terzo posto momentaneo in classifica. Il nuovo allenatore biancorosso, che esordirà domenica al “Franco Ossola” contro il Varese dovrebbe essere Stefano Civeriati, ex calciatore di alto livello e in passato mister del Lomellina.

A pochi chilometri di distanza, il Legnano ha deciso di sollevare dall’incarico mister Giampiero Erbetta dopo l’1-1 del “Mari” contro l’Accademia Pavese. Il Legnano è attaccato al gruppo delle inseguitrici con 19 punti, ma l’esperto allenatore ha pagato la discontinuità di risultati. La società lilla non ha ancora sciolto le riserve sul nome del successore.

In Promozione è finita l’avventura di Marco Cavicchia sulla panchina della Vergiatese. Dopo un ottimo inizio di campionato, i granata hanno perso la rotta non riuscendo a rimanere nelle posizioni di vetta. Al posto dell’ex attaccante potrebbe tornare Beppe Fiorito, che ha guidato a più riprese la squadra nelle passate stagioni.