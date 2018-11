Il corso Tigros pensa al pranzo di Natale

Pensa al pranzo di Natale il corso Tigros di lunedì 26 novembre 2018, che si terrà al ristorante Buongusto di Solbiate Arno a partire dalle 17.

E a dare tre speciali “dritte” su questo particolare momento di cucina, è uno degli chef che rappresenta al meglio la tradizione varesina: Venanzio Pedrinelli, del celeberrimo ristorante “Da Venanzio” di Induno Olona.

Venanzio Pedrinelli rappresenta la terza generazione in una famiglia di Chef: la sua è una impronta emiliana che si fonde con l’influenza piemontese frutto della passione del padre per i funghi.

Venanzio Pedrinelli durante un corso Tigros di qualche tempo fa

Per lui, poi, una vita passata tra pentole e fornelli in giro per il mondo, che ha portato il Ristorante “Da Venanzio” ad essere una pietra miliare della buona cucina italiana e uno dei più richiesti tra i “maestri” dei corsi Tigros, di cui è già stato protagonista.

Le prenotazioni sono chiuse per questo evento, che è anche il penultimo del 2018:il prossimo ed ultimo penserà a un altro classico delle feste, il cenone di Capodanno. Per info e prenotazioni www.tigros.it