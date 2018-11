Dj set e colazioni: un intero weekend per l’inaugurazione di Depot in piazza Monte Grappa

E’ stato in festa un intero weekend il nuovo negozio aperto, giusto in tempo per le festività natalizie, in Piazza Monte Grappa a Varese, di cui vi avevamo dato alcune anticipazioni mesi fa.

Dall’opening night (dalle 19 alle 23.30) di venerdì al dj set con assolo di sax al sabato, fino alla colazione di domenica: un fine settimana intero di eventi per l’apertura del primo Depot, negozio – barberia superchic tutto dedicato agli uomini, aperto dal marchio noto in tutto il mondo ma nato nei dintorni di Varese due anni fa.

E il primo “Concept store”, non poteva che nascere “a casa”, nel pieno centro di Varese, con una festa lunga tre giorni, che non è passata inosservata a varesini, passanti e curiosi. Nel negozio saranno ospitati non solo prodotti di barberia (e una barberia annessa, al piano sotterraneo) ma anche abbigliamento e accessori made in Italy ispirati al marchio.