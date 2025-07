Falsi invalidi, il Gup di Varese proscioglie 34 dei 39 indagati. Cinque rinviati a giudizio

Cadono le accuse più gravi per alcuni dei sospettati, vale a dire quelle di corruzione e associazione a delinquere nel procedimento battezzato dalle cronache giudiziarie come “l’indagine dei falsi invalidi”.

In più, dei 39 indagati ben 34 sono andati prosciolti dopo la pronuncia del Gup di Varese che ha rinviato a giudizio solo 5 persone indagate. La vicenda, come si ricorderà, riguardava un’ampia indagine da parte delle Fiamme gialle di Varese che ipotizzarono un giro di falsi invalidi (27) che beneficiando del buoni uffici dei “facilitatori” (2, marito e moglie), sfruttavano il lavoro di medici e professionisti compiacenti (10) accusati di falsificare relazioni e referti per aumentare le invalidità dei pazienti.

Un giro che – secondo le imputazioni contestate – rendeva parecchie centinaia di euro per ogni prestazione. Fatti arrivati sul tavolo della procura nel 2019 e finiti negli scranni di giustizia con un primo, concreto, epilogo nella giornata di mercoledì quando il giudice Marcello Buffa ha pronunciato l’ordinanza.

Di fatto il lungo e articolato dispositivo ha riguardato la lettura dei nomi dei prosciolti perché il fatto non sussiste, praticamente tutti i supposti beneficiati da quel sistema ipotizzato nelle indagini, come anticipato, è decaduta l’accusa di associazione a delinquere, e di corruzione, ma non quella di “falso” rimasta in piedi per cinque posizioni: si tratta della coppia di “facilitatori” e di tre professionisti che dovranno difendersi nel processo dinanzi al giudice monocratico, con prima udienza fissata per il primo dicembre.