Falsi invalidi: chiuse le indagini sull’inchiesta della Finanza di Varese

Una sorta di agenzia per arrivare a lucrare su un giro di falsi invalidi: una maxi truffa ai danni dello Stato maturata a Varese dalle due “menti“ che organizzavano il servizio a beneficio di cittadini ben consapevoli di quanto stavano facendo.

E – sempre secondo le accuse – di medici compiacenti che firmavano le carte per accedere ai benefici di legge.

Un’inchiesta che in tutto vede indagate 39 persone raggiunte dalla guardia di Finanza di Varese nel 2019: due sarebbero i “capi“ del giro di falsi invalidi (marito e moglie), 27 i “clienti“ e 10 i dottori.

In questi giorni la procura di Varese ha notificato l’atto di chiusura indagini per quei fatti e ora gli indagati avranno i tempi consentiti dalla legge per consegnare memorie o chiedere di essere ascoltati dai magistrati inquirenti che potranno chiedere il rinvio a giudizio o archiviare.

Nel corso del procedimento i magistrati di piazza Cacciatori delle Alpi avevano richiesto ma non ottenuto due misure cautelari rivolte ai soggetti indagati a cui a vario titolo viene contestata l’associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello stato.

In particolare sotto la lente degli inquirenti vi sono certificati presentati agli enti previdenziali fra il 2015 e il 2019 per richiedere i benefici di legge o “gonfiare“ le percentuali d’invalidità.