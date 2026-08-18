Festa a Varese per i cento anni della signora Pompea Anzio

Un traguardo speciale per la comunità varesina e, in particolare, per i rioni di Valle Olona e San Fermo. La signora Pompea Anzio spegne oggi, 18 agosto, cento candeline, circondata dall’affetto dei suoi familiari e di quanti nel corso degli anni ne hanno apprezzato la bontà e la disponibilità. Una vita intera trasgressa nel capoluogo, dove la centenaria ha saputo costruire legami forti e rappresentare un punto di riferimento costante per la propria famiglia.

Nata a Morazzone il 18 agosto 1926, Pompea si è trasferita a Varese all’età di soli sei anni. Da quel momento la sua vita si è legata in modo indissolubile al territorio cittadino, trascorrendo tutta la sua esistenza tra i quartieri di Valle Olona e San Fermo.

Quaranta anni di lavoro nel settore tessile

Nel corso della sua vita lavorativa, Pompea Anzio ha operato per ben quaranta anni come magliaia, dimostrando una grande dedizione al lavoro e una forte determinazione. Una professionalità accompagnata sempre da un carattere gentile, premuroso e sempre disponibile verso gli altri.

Rimasta vedova, si è dedicata con totale dedizione alla cura e alla crescita dei propri cari, diventando una nonna a tempo pieno e un pilastro fondamentale per l’intero nucleo familiare.

Gli auguri della famiglia

Oggi a festeggiarla ci sono le due figlie, Alda e Marzia, la nipote Alessandra, il genero Carmine e il parente Tommaso, che le hanno dedicato un caloroso pensiero per questo compleanno unico.

«Auguri a nome di tutti noi» – il messaggio d’affetto inviato da Alda, Marzia, Tommaso, Alessandra e Carmine alla festeggiata in occasione del suo centesimo compleanno.