Domenica Sagra della Polenta a Tradate

Una domenica intensa che ormai è diventata una tradizione pre-natalizia per Tradate: la Sagra della Polenta con il Mercatino di Forte dei marmi e gli ambulanti dell’Insubria. Il tutto organizzato dalla pro loco cittadina e in programma per domenica 25 novembre, dal mattino alla sera, in piazza Mazzini di fronte al Municipio.

Ma non solo, ci sarà anche lo stand gastronomico, la castagnata alle 14.30, e tante attività per i più piccoli come truccabimbi, giochi coi palloncini, zucchero filato, in collaborazione con la sede cittadina della Croce rossa.