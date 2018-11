“Donna SiCura” a difesa delle donne

Venerdì 16 novembre 2018 alle ore 20,45 al Punto d’Incontro di Maccagno (ingresso pedonale da Via Pietro Valsecchi, 21, complesso Auditorium), serata di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere contro le donne, a cura dell’Associazione Donna SiCura Onlus – Centro Antiviolenza.

La serata avrà come titolo “Le Imperdonabili”, e sarà introdotta da Fabio Passera, Sindaco del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e presidente dell’Assemblea del Distretto di Luino. A seguire una presentazione di Donna SiCura, con breve presentazione biografica delle poetesse Saffo, Cristina Campo, Doroty Parker e Amelia Rosselli.

Seguiranno Interpretazione e lettura di alcuni frammenti delle loro poesie, a cura delle Professoresse Elisa Lungarella e Carla Soresina, con le studentesse Tiffany, Ludovica e Michelle.

Oltre al patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, l’iniziativa

vede la collaborazione della Banca del tempo, dell’Associazione Donna SiCura, della

Luino Volley, LiberaMente Società Cooperativa Onlus di Varese.

L’ingresso alla serata è libero.

Sarà un modo per anticipare il 25 novembre, data scelta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per proclamare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, la giornata è un invito a governi e organizzazioni internazionali a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica.

«Sarà un interessante momento di confronto e di riflessione», secondo il Sindaco Fabio Passera. «La violenza contro le donne è un cancro che va estirpato con tutte le nostre forze, innanzitutto parlandone. Violenze fisiche o psicologiche, imposizioni verbali o abitudini date per scontate. E’ una riflessione profonda che faccio da uomo, da marito, da Sindaco e da Presidente del Piano di Zona. Non dobbiamo mai dare nulla per scontato, non dobbiamo mai abbassare la guardia. Il rispetto che dobbiamo a chi ci vive a fianco non è solo una battaglia di civiltà, ma è piuttosto uno degli aspetti più bui e vigliacchi di un mondo che dobbiamo, a tutti i costi, contribuire a cambiare per sempre».