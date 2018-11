Filadelfio Vasi e la sua banda a processo

Un pezzo della Varese a mano armata in aula questa mattina, mercoledì: sfilava per i corridoi di palazzo di giustizia Filadelfio Vasi che alle 9 è arrivato sotto scorta in tribunale per il primo atto che darà il via ad un processo che conta 15 capi di imputazione per rapine ed estorsioni, solo per citare la punta dell’iceberg, pendolo che oscilla fra tifo violento e malavita locale.

«Il dibattimento è aperto», specifica il legale Matteo Pelli «sono state ammesse tutte le prove testimoniali e di contro esame. I primi cinque operanti di polizia e carabinieri saranno sentiti nella prossima udienza, fissata per il 28 marzo».

Il processo vede imputate in tutto una dozzina di persone a cui vengono contestati numerosi reati.

Il percorso criminale degli imputati è lungo ma ha una battuta d’arresto quando scattano le manette sette anni, fa, nel 2011, quando Vasi – oggi in aula – venne fermato mentre preparava una rapina da consumarsi ad Arona assieme ad alcuni complici.

Ma fu l’anno dopo che le forze dell’ordine sventarono qualcosa di davvero eclatante: un tentativo di evasione che si sarebbe dovuta consumare nientemeno che da palazzo di Giustizia, dove era prevista un’udienza, il 27 settembre 2012.

Ora il processo ha inizio dopo una serie di peripezie legate a problemi di notifica.

I testi in tutto saranno una trentina e nel corso del dibattimento verranno acquisite anche sommarie informazioni testimoniali legate ad alcuni fatti contestati: appuntamento fra quattro mesi esatti.