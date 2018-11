Anarchico, solitario e finale: la storia di Dirtbag, l’alpinista ribelle

Secondo appuntamento per Cine Cime, la rassegna di cinema di montagna proposta dal Cai di Gallarate in collaborazione con Trento Film Festival e con il patrocinio del Comune di Gallarate.

Mercoledì 21 novembre si proietta “Dirtbag: the legend of Fred Beckey”, di Dave O’Leske (Stati Uniti 2017).

È il racconto della vita di Fred Beckey, celebre alpinista americano noto come “Dirtbag” e della sua testarda determinazione, una figura solitaria e ribelle che ha ispirato generazioni di alpinisti. Un nome che ha evocato mistero, sarcasmo e adulazione fin dagli anni ’40. La sua testarda determinazione a conquistare una cima dopo l’altra si traduceva in una vita solitaria sulla strada, dove ha lasciato una scia di compagni di arrampicata inviperiti e amanti perdute. A 94 anni è ancora ossessionato dalle montagne e programma ambiziose spedizioni, ma l’uomo che un tempo saltellava su granito e ghiaccio con grazia ed eleganza deve ora affrontare la vita di tutti i giorni. La storia di questo atleta ribelle, che con le sue monumentali prime ascensioni e libri appassionanti ha ispirato generazioni di alpinisti, viene qui raccontata per la prima volta.

Come sempre, le proiezioni si tengono presso la sala comunale Ex Scuderie Martignoni, in via Venegoni 3 (angolo via XX Settembre) a Gallarate. Inizio alle ore 21.00, l’ingresso è gratuito.