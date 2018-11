“Cine cime” porta la montagna sul grande schermo

La montagna al cinema con la sezione del Cai di Gallarate. Dal 2014, per il quinto anno consecutivo, torna a Gallarate “Cine Cime”, il consueto appuntamento novembrino con il mondo della montagna vista attraverso lo sguardo del cinema.

L’iniziativa, voluta dalla Sezione del CAI di Gallarate e organizzata dalla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Colibrì del CAI di Gallarate è realizzata in collaborazione con Trento Film Festival 365.

«È un’occasione unica – dice Piera Ciceri, curatrice dell’iniziativa e istruttrice della scuola di alpinismo e scialpinismo Colibrì del CAI di Gallarate – per guardare alcuni dei più recenti film di montagna in compagnia dei soci della Sezione e degli allievi dei nostri corsi, ma anche per avvicinare altre persone alla nostra realtà associativa e alle nostre passioni».

La rassegna si aprirà mercoledì 14 novembre con Mountain di Jennifer Peedom (Australia, 2017). Il film conduce lo spettatore sulle cime più alte del mondo con l’incantevole voce di Willem Dafoe e tratta del nostro rapporto con le Montagne attraverso immagini splendide e un montaggio coinvolgente

Mercoledì 21 novembre si proietta Dirtbag: the Legend of Fred Beckey, di Dave O’Leske (Stati Uniti 2017). È il racconto della vita di Fred Beckey, celebre alpinista americano noto come “Dirtbag” e della sua testarda determinazione, una figura solitaria e ribelle che ha ispirato generazioni di alpinisti.

Nell’ultima serata, il mercoledì 28 novembre, vedremo una selezione di video. In Gora ha come protagonisti un gruppo di giovani sciatori che attraversano l’Europa con uno scuolabus americano alla ricerca della neve fresca, Escape racconta l’avventura di un DJ di Montréal che decide attraversare il Canada in inverno con una bicicletta a scatto fisso, Imagination è una perla di quattro minuti molto originale e infine URUCA II è un corto di animazione i cui protagonisti affrontano le sfide dell’arrampicata alpina.

Le proiezioni si tengono alla sala comunale Ex Scuderie Martignoni, via Mauro Venegoni 3 a Gallarate. S’inizia sempre alle ore 21.00, l’ingresso è gratuito.