Guasto a un treno, problemi sulla Varese-Saronno

Un guasto a un treno Varese-Milano Cadorna ha provocato alcuni disagi nel pomeriggio di oggi, domenica 4 novembre.



(foto d’archivio)

Disagi innanzitutto per i viaggiatori, ma anche per la circolazione stradale. Il treno diretto 10060 (partito da Varese alle 16:20) si è “arenato” nella stazione di Venegono Superiore, a causa di un guasto. Lo stop prolungato in stazione ha causato anche la chiusura per mezz’ora del passaggio a livello, che rimane appunto a sbarre abbassate quando un treno diretto verso Sud è in fermata.

Da Venegono il treno è ripartito poi con 34 minuti di ritardo e ha terminato la corsa a Tradate e i viaggiatori sono stati trasbordati sul treno 66 da Laveno, che viaggiava con un ritardo di qualche minuto.