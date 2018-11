Incidente sullo stradone, lunghe code a Sesto

Una persona è rimasta ferita (ma non in modo grave) in un incidente avvenuto a Sesto Calende, all’incrocio Sempione-Via Vittorio Veneto.

Il 118 è intervenuto in codice rosso intorno alle 17.20.

L’incidente ha coinvolto un ciclomotore, nella zona centrale della cittadina. Lunghe code sui due assi del Sempione e della strada che porta a Taino e alla zona al di là della ferrovia.