“Inganni a colori”: laboratorio ispirato a Dan Flavin

Parte da una visita guidata tra le installazioni luminose di Dan Flavin il nuovo appuntamento di Bim Bum Barte, la rassegna di laboratori per bambini proposti la domenica pomeriggio a Villa Panza.

“Inganni a colori” è il titolo del percorso con laboratorio proposto dal Fai per domenica 25 novembre alle ore 15. I piccoli partecipanti (bambini dai 4 ai 12 anni) avranno modo di immergersi nelle luci colorate e suggestive delle opere di Dan Flavin per scoprirne fascino e segreti. Come in un sentiero magico i colori appariranno, scompariranno e si trasformeranno, regalando emozioni diverse ad ogni passo.

Poi, in laboratorio, i piccoli potranno trasformare l’esperienza vissuta in decorazioni speciali dai colori ingannevoli.

L’attività ha un costo di € 10 a bimbo (€ 5 iscritti Fai) e di € 5 per gli adulti accompagnatori (gratuito per adulti accompagnatori iscritti Fai).

Per info e prenotazioni: faibiumo@fondoambiente.it oppure 0332 283960