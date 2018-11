Javorcic: “Abbiamo saputo aspettare”

Non può che essere soddisfatto della prova dei suoi Mister Javorcic: “Sono contento perché con ben 5 pedine fondamentali assenti il gruppo ha risposto a dovere, con una gestione attenta e paziente della gara. Potevamo farci prendere dall’ossessione del gol e andare in disequilibrio, ma abbiamo saputo aspettare il nostro momento e capitalizzare al massimo. In tutto ciò direi che abbiamo dominato e in più aver tenuto la porta inviolata è un una cosa positivissima. Stiamo giocando con maturità questo mini-campionato con le dirette concorrenti, abbiamo capito la categoria ed è questa la strada da seguire. Faccio ancora i complimenti ai ragazzi che hanno confermato di essere un gruppo compatto che riesce a colmare le difficoltà”.

A parlare per i sardi c’è il vice-allenatore Marco Fresi, vista l’espulsione di Giorico: “Non abbiamo trovato le misure purtroppo. Il rigore è giusto, siamo stati colpevoli di non essere riusciti a fermare quella ripartenza nel momento giusto. Detto questo credo che la prestazione non sia da buttare, l’episodio ci condanna ma ho visto una squadra solida. Forse potevano fare di più lì davanti ma è colpa di tutti se non sono stati innescati. Sono convinto però che le prestazioni non mentano, e magari abbiamo raccolto di meno proprio per questi episodi dove ci manca la lucidità adatta”.

Ultima battuta per il match-winner Le Noci: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Siamo stati bravi però a creare e a coprirci con ordine, tenendo bene o male sempre il pallino del gioco. Contento per il gol, ma ancor più felice per la vittoria che il nostro gruppo meritava. Sono punti importanti che ci riempiono di consapevolezza per il futuro”.