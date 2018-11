La casa, diritto e bene da tutelare: i consigli dell’esperto

Il Comune di Vedano Olona e Confedilizia organizzano giovedì 15 novembre una serata sul tema della casa, come diritto ma anche come bene da tutelare.

L’avvocato Vincenzo Brianza, presidente di Ape – Associazione proprietà edilizia, parlerà delle problematiche e delle soluzioni a garanzia di singoli proprietari, locatori e conduttori.

La serata è aperta a tutti. L’appuntamento è per le ore 21 in Sala consiliare a Villa Aliverti, in piazza San Roccco.