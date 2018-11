La Compagnia del Crivello pronta per una nuova stagione

Procedono a ritmo serrato i “lavori” alla Compagnia del Crivello in vista del debutto

stagionale. La compagnia – nata all’interno della Sala della Comunità di Uboldo e composta per la grande maggioranza da uboldesi – ha in programma un ricco calendario di impegni che la vedranno cimentarsi sul palco del Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo ma non solo.

Il debutto stagionale avverrà sabato 24 novembre alle ore 21,00 al Cineteatro San Giuseppe di Origgio dove porterà in scena la commedia “Siamo diventati tutti virtuali”, già lanciata con grande successo lo scorso mese di marzo a Uboldo. La stessa commedia verrà poi messa in scena Sabato 19 Gennaio 2019 alle ore 20,45 al Cine-Teatro Padre Giacomo Martegani di Cairate dove parteciperà al Concorso Teatrale organizzato dal Gruppo Teatrale Kairòs.

Terza ed ultima tappa per “Siamo diventati tutti virtuali” sabato 2 Marzo 2019 alle ore 21,00 al Teatro Sant’Andrea di Pernate (Novara). a se una parte del gruppo uboldese è impegnato per portare in toruneè la commedia “Siamo diventati tutti virtuali”, l’altra parte della Compagnia del Crivello è invece impegnata nella preparazione della nuova commedia “Le sorelle Trapunta” che verrà messa in scena il 31 Dicembre 2018 (con inizio alle ore 22,00) al Cinema-teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo.

Dunque, questa volta sarà la locale Compagnia del Crivello ad animare l’ultimo dell’anno ad Uboldo con la nuova commedia brillante in 3 atti di Giuseppina Cattaneo per la regia di Antonella Imondi. Dopo i grandi successi delle precedenti commedie portate in scena – “Impara l’arte e… ricorda la parte” (2014), “I danè fan danà” (2015), “La bugia va in vacanza” (2016), “L’eredità dei Lauri” (2017), “Il padre della sposa” (2017), “Siamo diventati tutti virtuali” (2018) – riscuotendo sempre un ottimo successo la Compagnia del Crivello di si appresta a dare il via ad una nuova stagione impegnativa.

La Compagnia del Crivello, guidata da Antonella Imondi, Presidente e Regista, è composta da Massimiliano D’Alessio, Sara Panarella, Rosy Ceriani, Rosy Migliavacca, Alessandra Passerini, Alessio Colombo, Nuccio Rino, Miriam Balducchi, Maria Palma Pagliaro, Cristian Morano, Edgardo Albertini, Leonora Busatti, Margherita Lanza, Mary Lo Presti, Arnaldo Moneta, Fabio Poli, Fabio Zanardo, Elena Fioraso, Elisabetta Beneduce, Giovanna Sironi Frizzi.

I PROSSIMI IMPEGNI DELLA COMPAGNIA DEL CRIVELLO:

– SABATO 24 NOVEMBRE 2018 – ORE 21,00 – Cineteatro San Giuseppe di Origgio

“Siamo diventati tutti virtuali”;

– LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018 – ORE 22,00 – Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo – “Le sorelle Trapunta”;

– SABATO 19 GENNAIO 2019 – ORE 20,45 – Cine-Teatro Padre Giacomo Martegani di Cairate – “Siamo diventati tutti virtuali”;

– SABATO 2 MARZO 2019 – ORE 21,00 – Teatro Sant’Andrea di Pernate (Novara) – “Siamo diventati tutti virtuali”.