La legalità spiegata ai ragazzi

Si è svolto sabato mattina alle scuole medie Nuccia Casula di Jerago con Orago l’incontro “Legalità Oggi”, con l’intervento di Alessandra Dolci, magistrato a capo della Procura Distrettuale Antimafia di Milano.

L’evento, organizzato da Volarte Italia in collaborazione con gli insegnanti della scuola, era rivolto agli studenti delle classi terze.

Erano presenti in aula magna il comandante provinciale dei Carabinieri di Varese Colonnello Claudio Cappello, il comandante della Compagnia Carabinieri di Gallarate Capitano Matteo Russo, il vice comandante della Stazione di Albizzate Umberto Pisano, il comandante della Polizia Locale di Jerago Giorgio Gusmeroli oltre al sindaco Emilio Aliverti ed il vice Anna Carnini.

Il Presidente Adelio Airaghi, nella presentazione iniziale , ha esortato gli allievi a trarre profitto da incontri come questi. La dott.ssa Dolci ha ripercorso la sua vita da magistrato soffermandosi su casi che l’ hanno vista protagonista in qualità di P.M. Ha tracciato la storia della ‘ndrangheta in Lombardia ed ha ricordato agli studenti che il fenomeno della criminalità organizzata non è solamente relegato ad alcune regioni, ma è presente anche da noi come ha dimostrato l’operazione Crimine – Infinito, con i suoi trecento arresti. Dolci ha poi esortato i ragazzi a comportarsi sempre bene, a non essere omertosi, a denunciare ogni illegalità.

(nella foto: l’avv. Pizzi, Airaghi,Dolci ed il sindaco di Jerago Aliverti).

L’avvocato Daniele Pizzi, moderatore della mattinata, ha aperto una parentesi sui rischi e conseguenze di un uso improprio degli strumenti informatici. Apprezzatissimo l’intervento del Colonnello Cappello, che ha parlato del fenomeno della diffusione dell’uso di sostanze stupefacenti . La mattinata si è conclusa con le domande che gli studenti avevano preparato assieme agli insegnanti.