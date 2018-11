Contro la violenza alle donne va in scena Barbablu

Anche l’Amministrazione Comunale fernese promuove un momento di riflessione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne invitando i cittadini ad assistere alla rappresentazione teatrale “Barbablù 2.0, i panni sporchi si lavano in famiglia”, con drammaturgia di Magdalena Barile e regia di Eleonora Moro.

L’iniziativa è proposta dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con Alleanza Cooperativa San Martino, che si è resa disponibile ad ospitare la rappresentazione teatrale, in programma per venerdì 7 dicembre alle 21, presso il salone della propria sede a Ferno in via Mazzini 12.

“Barbablù 2.0” è uno spettacolo teatrale che affronta con lo stile della prosa contemporanea una drammatica tematica sociale di forte attualità ed in modo particolare la violenza domestica, quella violenza subdola e spesso invisibile che si consuma tra le pareti della propria casa.

Reduce da oltre 100 repliche nella stagione del Teatro di Chiasso, “Barbablù 2.0” non è solo la storia di un marito violento e delle conseguenze delle sue azioni, ma anche e soprattutto la storia di un viaggio introspettivo nella testa di una donna. La ricerca di un’identità forte che si è persa, sfilacciata tra violenze e soprusi che sono diventati la norma, in uno spettacolo che, partendo da atmosfere molto comedy, scivolerà lentamente nel giallo di una donna che si ritroverà a ricostruire la dinamica di un omicidio, il suo, arrivando alla terribile consapevolezza di esserne stata in qualche modo e suo malgrado complice.

La serata, ad ingresso libero e gratuito, vuole tenere accessi i riflettori su un fenomeno dilagante di violenza rispetto al quale non si può e non si deve restare indifferenti.