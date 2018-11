Lady Violet apre il fine settimana da Twiggy

Fine settimana al Twiggy Cafè di Varese con Lady Violet dj-set e “The Bad And The Ugly”. La dj, tra le più richieste ed influenti della scena milanese ed italiana dal 2006 sarà in scena venerdì 2 novembre.

Fin dai suoi esordi ha saputo creare serate selvagge e incendiarie e presiedere a one night leggendarie così come animare gli eventi più raffinati del fashion milanese grazie alle sue capacità, al suo carisma e alla sua presenza scenica. “All You Can Sing” è la serata che vedrà il djset a cura di The Bad & The Ugly. Una serata intrigante in cui c’è il rischio di trovarsi a cantare a squarciagola.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero.