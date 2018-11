Luce e calore: gli alberi natalizi ecosostenibili di Lessmore

In cartone 100% riciclabile

Galleria fotografica Alberi di Natale 100% riciclabile Lessmore 4 di 21

Per Natale, accendete i vostri spazi con un materiale naturale e sostenibile. Accendeteli di una luminosità delicata, viva, calda, sensuale, calma e morbida. Riempitevi di luce con gli alberi luminosi di Natale in cartone 100% riciclabile ideati e disegnati da Giorgio Caporaso per Lessmore.

Una creazione dell’architetto e designer che ha sperimentato l’utilizzo di un materiale inusuale come il cartone per creare arredi e complementi di arredo distintivi con un design unico, comunicativo e sensoriale.

Luminosità e senso del Tempo

Realizzati in cartone 100% riciclabile, gli alberi natalizi Lessmore sono come delle sculture luminose che emettono il bagliore dal loro interno. Disponibili nelle classiche finiture bianco, rosso e verde, nonché nelle nuovissime con cartoncino color oro e argento, gli alberi di questa linea impreziosiscono lo spazio come un’opera d’arte o una formazione naturale sedimentata nel tempo coi loro strati sovrapposti. I LED contenuti all’interno della struttura creano una suggestiva luce ambientale che trasforma l’ambiente in un nido caldo, rilassante e incantevole.

Se, come sosteneva Andy Warhol, avere la Terra e non rovinarla è la più bella forma d’arte che l’essere umano possa desiderare, gli alberi natalizi Lessmore si ispirano a questa idea. Originali e unici, affascinanti nel design e armoniosi nell’estetica, sono realizzati per richiamare fortemente nella loro forma il crescere degli alberi, messaggio sull’importanza dello slow time, il tempo naturale necessario perché la Terra faccia ricrescere i suoi prodotti.

Un Natale eco-friendly

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo, tutto diventa più dolce e più bello. E da sempre una delle immagini che più lo caratterizza è l’albero, luogo dove la mattina del 25 dicembre i bambini si catapultano per vedere cosa ha lasciato per loro il Babbo con la lunga barba bianca.

Gli alberi natalizi luminosi in cartone Lessmore sono il tocco d’intimità che regalate alla vostra casa e ai vostri cari in grado di illuminare di bellezza la vostra dimora tutto l’anno in virtù del loro design esclusivo e innovativo e di scaldare i cuori di chi la abita.

Un messaggio nuovo e maturo in linea con il concetto di economia circolare perseguito da Lessmore, la cui creazione dimostra il potere della luce, forza che si propaga liberamente abbracciando lo spazio circostante.

Accendete il vostro Natale. E tenete per voi i giorni chiari. Quelli scuri rendeteli al destino

Dimensioni

22 cm – X-Small

35 cm – Small

55 cm – Medium

105 cm – Large

180 cm – X-Large Si possono richiedere misure personalizzate. Design Giorgio Caporaso

Prodotto e distribuito da Lessmore Collezione Ecodesign

Brand profile

Lessmore – Espressione di lifestyle che diventa un gesto d’amore verso il nostro pianeta. Questa è la Ecodesign Collection di Lessmore, brand italiano di ecodesign nato più di dieci anni fa dall’intuizione di Giorgio Caporaso. La Ecodesign Collection racconta la personale ricerca di stile e di funzionalità del suo autore conferendo un particolare fascino anche a materiali considerati tradizionalmente poveri come il cartone, ma con rilevanti qualità ecosostenibili.